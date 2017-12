Un mort si un ranit, in urma unui grav accident rutier, la Patrauti VEZI IMAGINI

Grav accident rutier, pe DE 85, la Patrauti. Doua masini s-au ciocnit violent, in urma impactului una din ele ajungand in sant iar cealalta rasturnandu-se pe sosea. Doua victime au rezultat in urma accidentului, una din ele decedand la scurt timp. O a doua victima, un ranit constient si in stare stabila, a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava( vezi declaratie Harasemiuc Crina, medic UPU Suceava). Ambele vehicule implicate au fost grav avariate. La fata locului au intervenit cadre de la ISU Suceava dar si politisti. Conducatorul auto care a ajuns la spital a povestit ca celalalt sofer a intrat in depasirea unei coloane de masini, a prins acostamentul, a intrat in balans si a derapat in fata autoturismului condus de el. Acesta a declarat ca a incercat sa evite impactul, dar nu a reusit (vezi declaratie conducator auto). Traficul s-a derulat cu dificultate in zona, circulatia fiind blocata pe un sens de mers.