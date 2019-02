Un motociclist a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism

Un tanar de 24 de ani, din comuna Cacica, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a intrat cu motocicleta in coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc pe DJ 176, din comuna Vatra Moldovitei, duminica seara. Motociclistul a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 36 de ani, din comuna Pojorata.

Din accident a rezultat ranirea grava a conducatorului motocicletei care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.

Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.