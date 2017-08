Un motociclist a intrat in coliziune cu o autoutilitara, in municipiul Suceava

Tanarul de 24 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc s-a ales cu dosar penal.

Un motociclist a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Duminica, ora 20.30, Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca, pe B-dul 1 Mai din localitate, a avut loc un accident rutier soldat doar cu pagube materiale. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea motocicleta pe B-dul 1 Mai, din municipiul Suceava, un tanar de 24 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, nu a pastrat o distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoutilitara condusa regulamentar in aceeasi directie, de un localnic de 29 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. In urma verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 24 de ani detine permis de conducere, insa, necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, sau cu permis necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus, ce va fi solutionat procedural.