Un motociclist beat a facut accident si a fugit de la locul faptei, la Galanesti

Un motociclist beat a facut accident si a fugit de la locul faptei. Miercuri noapte, in timp ce conducea motocicleta pe un DC neclasificat din comuna Galanesti, ajuns la intersectia cu DJ 178F, un localnic de 51 de ani, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de o femeie din comuna Galanesti, dupa care, a parasit locul accidentului. Barbatul a fost ulterior identificat de politisti. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul conducatoarei autoturismului si de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul motociclistului, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.