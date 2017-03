Un muncitor a cazut de pe o schela de la patru metri inaltime, la Dragoiesti

Barbatul efectua lucrari la dispensarul din localitate.

Un barbat a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe o schela de la o inaltime de aproximativ patru metri. Marti dupa-amiaza, muncitorul in varsta de 41 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, efectua impreuna cu mai multi colegi lucrari la dispensarul, aflat in constructie, din localitatea Dragoiesti. La un moment dat, acesta s-a dezechilibrat si a cazut de pe o schela de la o inaltime de aproximativ trei-patru metri. La fata locului a fost chemat un echipaj medical care, dupa ce i-a acordat barbatului primul ajutor, l-a transporat la Spitalul Judetean Suceava. Politistii si reprezentantii ITM au fost si ei sesizati in acest caz.Politistii au deschis in cauza un dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.