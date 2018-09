Un muncitor de la Schweighofer a ajuns in stare grava la spital in urma unui accident de munca

Barbatul a fost strivit de un motostivuitor.

Un muncitor de la firma "Holzindustrie Schweighofer", cu punct de lucru in municipiul Radauti, a ajuns in stare grava la spital in urma unui accident de munca. Acesta a fost strivit de un motostivuitor. Vineri, barbatul de 33 de ani, din comuna Musenita, in timp ce desfasura activitati pe patforma industriala a societatii, din cauza conditiilor meteo - vant si ploaie, dar si a neatentiei acestuia, s-a apropiat foarte de mult de partea din spate a unui utilaj de incarcare/stivuire a paletilor, condus de un tanar de 24 ani, din comuna Balcauti. Muncitorul a fost tras sub roata stanga spate a utilajului, suferind vatamari corporale. Imediat colegii acestuia au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical, victima fiind preluata si transportata de urgenta la Spitalul Radauti, stabilindu-se diagnosticul "fractura bazin, plaga delabranta 30-40 cm membru inferior drept, multiple excoriatii la membrele inferioare", pentru care necesita, in prima faza, un numar de peste 60 zile de ingrijiri medicale. In acest caz au fost sesizati politistii dar si reprezentantii ITM Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala fata de tanarul de 24 de ani pentru savarsirea infractiunilor de "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "vatamare corporala din culpa", iar fata de SC Holzindustrie Schweighofer Radauti sub aspectul savarsirii infractiunii de "neluare a masurilor legale de securitate si sanatate in munca".