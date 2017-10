Un muncitor de la o firma de internet a fisurat cu bormasina, din greseala, o teava de gaz, in municipiul Suceava

Un muncitor de la o firma de internet a fisurat cu bormasina, din greseala, o conducta de gaz, in timp ce facea gauri in perete, la parterul unei scari de bloc. Incidentul a avut loc intr-un bloc de pe strada Ana Ipatescu, din municipiul Suceava, marti dupa-amiaza. Tanarul de 20 de ani efectua la un apartament lucrari de instalare a internetului. Intr-un moment de neatentie acesta a atins cu bormasina conducta de gaz, fisurand-o usor, moment in care pe casa scarii a inceput sa se simta miros de gaz. Tanarul a sunat imediat la firma de gaz, fiind indrumat telefonic sa inchida robinetul de la tabloul de gaz aflat la intrarea in scara blocului. La fata locului a intervenit o echipa din partea firmei de gaz care a demontat contorul de gaz urmand ca acesta sa fie remontat dupa ce conducta de gaz va fi reparata. In urma avariei au fost afectate noua apartamente, care au ramas fara gaz pana la finalizarea reparatiilor conductei respective.