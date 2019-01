Un muncitor din Plopeni si-a amputat un deget la circular

Accident de munca la Plopeni. Un muncitor si-a scapat mana dreapta in panza unui circular, fiindu-i amputat un deget. Accidentul de munca a avut loc in cursul zilei de luni la o societatea care are ca profil de activitate fabricarea de mobila pentru bucatarii. Un barbat de 34 de ani, muncitor necalificat, in timp ce lucra la un utilaj de tip circular de taiere, s-a accidentat la mana dreapta. Colegii acestuia au sunat la 112 si barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. La UPU acesta a fost diagnosticat cu amputatie deget 5 mana dreapta, plagi taiate degete 2,3,4 mana dreapta. Victima a ramas internata in sectia de Chirurgie Plastica a spitalului. In acest caz au fost sesizati politistii si reprezentantii ITM. In cauza s-a intocmit dosar penal privind infractiunea de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.