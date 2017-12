Un nou premiu al Academiei Romane pentru publicatiile Muzeului Bucovinei

Muzeul Bucovinei din Suceava, cel mai important operator cultural al judetului, s-a impus in peisajul publicistic romanesc printr-un program editorial care a fost an de an tot mai ambitios. Astfel, institutia muzeala suceveana a incercat sa adune sub egida sa lucrari stiintifice relevante pentru cultura si stiinta romaneasca si internationala. Recunoasterea valorii volumelor editate de Muzeul Bucovinei o reprezinta, intre altele, si faptul ca sase dintre volumele publicate intre anii 2005-2015 au fost onorate cu premiile Academiei Romane. Conform regulamentului celui mai inalt for stiintific romanesc, acordarea acestor premii "constituie recompense morale si materiale pentru lucrari originale, de inalta valoare, realizate individual sau colectiv, care pun in evidenta creativitatea autorilor si contribuie semnificativ la progresul culturii".

In acest context, anul acesta, intre premiile Academiei Romane se numara si lucrarea domnului Bogdan Petru Niculica, cercetator stiintific dr. la Muzeul Bucovinei, Epoca Bronzului in Podisul Sucevei, publicat sub egida Editurii Karl A.Romstorfer a Muzeului Bucovinei Suceava, (622p.), care a obtinut premiul "Vasile Parvan" al Academiei Romane.

Volumele editate de Muzeul Bucovinei, premiate de Academia Romana, sunt:

- Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic in a doua jumatate a primului mileniu crestin, 2005 - premiul Dimitrie Onciul, 2007

- Oliviu Boldura, Pictura murala din nordul Moldovei - modificari estetice si restaurare, 2007 - premiul George Oprescu, 2009

- Paraschiva-Victoria Batariuc, Catalogul colectiei Romstorfer. Ceramica monumentala, 2008 - premiul George Oprescu, 2010

- Simion Florea Marian, Botanica poporana romana, vol. I(A - F). Editie critica ingrijita de Aura Bradatan, 2008 - premiul Simion Florea Marian, 2010(acordat d-nei Aura Bradatan pentru editia critica).

- Catalin Hriban, Iasii in secolele XV-XVIII. Elemente de topografie istorica, 2012 - premiul Nicolae Iorga, 2014

- Pr. Gabriel Herea, Mesajul eshatologic al spatiului liturgic crestin, 2013 - premiul George Oprescu, 2015

- Bogdan Petru Niculica, Epoca Bronzului in Podisul Sucevei- premiul Vasile Parvan, 2015

Aceste premii sunt o recunoastere la cel mai inalt nivel romanesc a valorii publicatiilor Muzeului Bucovinei.