Un pacient a murit dupa ce a cazut de pe patul de spital

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru comitera infractiunii de ucidere din culpa.

Un barbat acuza ca tatal sau de 76 de ani, din comuna Paltinoasa, a decedat dupa ce a cazut de pe patul de spital. Acesta a facut plangere la politie. Din cercetari, a reiesit ca, barbatul de 76 de ani a fost transportat in data de 8 februarie la Spitalul Orasenesc Gura Humorulului, din cauza unor probleme de sanatate. Ulterior, a doua zi, batranul a fost transferat la Spitalul Judetean de Urgente Suceava- Sectia de Cardiologie.

In data de 11 februarie, barbatul a suferit leziuni la nivelul capului dupa ce a cazut din pat. In data de 18 februarie, batranul a fost operat, pentru eliminarea unuia din cele doua hematoame care s-au format la nivelul campului in urma cazaturii. Ulterior, pacientul a fost internat in Sectia de Terapie Intensiva-Neurochirurgie, unde in data de 22 feburarie, a decedat. Politistii fac cercetari in acest caz si au intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa.