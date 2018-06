Un pacient de la Spitalul de Boli Cronice Siret a fost gasit spanzurat in salonul in care era internat

Barbatul suferea de cancer si politistii spun ca acesta a fost motivul pentru care a recurs la acest gest.

Un pacient de la Spitalul de Boli Cronice Siret a fost gasit spanzurat in salon, la primele ore ale diminetii de joi. Barbatul de 53 de ani, din Siret, a fost internat in unitatea medicala miercuri, in Sectia Paleative, fiind diagnosticat cu "carcinom urotelial al vezicii urinare". Joi dimineata, in jurul orei 03.00, acesta a fost gasit spanzurat in salonul in care era internat, de catre o asistenta medicala care a intrat sa vada ce mai face. Femeia a informat medicul de garda iar acesta a sunat la Politia Orasului Siret. La fata locului au ajuns politistii, nefiind identificate urme vizibile de violenta si nefiind suspiciuni cu privire la cauza decesului. Barbatul a recurs la acest gest din cauza bolii de care suferea. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la savarsirea infractiunii de "ucidere din culpa".