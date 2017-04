Un padurar s-a ales cu dosar penal dupa ce politistii au depistat in trafic un transport ilegal de material lemnos, la Sucevita

Padurarul este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de falsul material in inscrisuri oficiale si uzul de fals.

O patrula de politie din cadrul Postului de Politie Volovat a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita, luni, in jurul orei 06.00, o autoutilitara care transporta material lemnos, respectiv lemn rotund rasinoase si se deplasa spre comuna Marginea. Conducatorul auto a fost legitimat in persoana unui barbat de 47 de ani, din comuna Marginea si a prezentat politistului documentele autoutilitarei si cele personale, declarand faptul ca nu detine documente legale pentru materialului lemnos.Politistii au stabilit ca barbatul nu detina aviz de insotire a marfii. S-a solicitat conducatorului auto sa transporte materialul lemnos la locul de depozitare apartinand O.S. Marginea, pentru a fi descarcat. De asemenea, s-a solicitat sprijin de specialitate de la IPJ Suceava - Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, precum si de la Garda Forestiera Suceava. Dupa ce autoutilitara a fost condusa ocolul silvic, la ora 07:50, s-a prezentat un barbat de 42 de ani, din comuna Marginea, padurar in cadrul O.S. Marginea, care a prezentat avizul de insotire primar emis la ora 06:15, dupa data identificarii de catre patrula de politie.In urma inventarierii materialului lemnos, s-a constatat ca soferul transporta cantitatea de 31, 47 mc lemn rotund rasinoase care a fost predat in custodie pe baza de proces-verbal maistrului silvic in cadrul O.S. Marginea.Intrucat cantitatea de material lemnos a fost transportata fara provenienta legala, societatea comerciala la care era angajat barbatul a fost sanctionata contraventional cu suma de 5.000 lei iar materialul lemnos in valoare de 10.000 lei a fost confiscat.De asemenea, s-a procedat la indisponibilizarea autoutilitarei in valoare de 40.000 euro, proprietatea societatii comerciale, care a fost lasata in custodie Directiei Silvice Suceava. S-a intocmit dosar penal in care padurarul de 42 de ani este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de "falsul material in inscrisuri oficiale" si "uzul de fals".