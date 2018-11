Un petrecaret baut a ajuns ranit la spital dupa ce a cazut cu fata in damigeana cu vin pe care o cara

Culmea accidentului, la Crucea, unde un chefliu s-a ranit dupa ce a cazut cu fata in damigeana cu vin pe care o avea in brate. Este vorba despre un barbat de 34 ani, din comuna Crucea. Acesta, aflandu-se in stare de ebrietate, a cazut cu o damigeana de 50 litri cu vin, pe care o cara in brate si s-a lovit la fata si la cap in cioburile recipientului care s-a spart. Un cunoscut a sunat la 112 iar ranitul a fost preluat si transportat in stare constienta la Spitalul municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu: traumatism cranio facial deschis din cauze neprecizate, stare avansata de ebrietate, multiple plagi contuze faciale si epicraniene, in observatie fractura parieto occipitala stanga. Ulterior, acesta a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava.