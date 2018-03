Un pieton a fost lovit de o masina pe trotuar, la Radauti

Un pieton a fost lovit de o masina pe trotuar. Luni dimineata, in timp ce conducea autoturismul intr-o coloana pe strada Mihai Viteazul din municipiul Radauti, un barbat de 53 de ani din comuna Musenita, nu s-a asigurat corespunzator la iesirea din rand si a fost acrosat de autoturismul condus regulamentar de un localnic de 41 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 53 de ani a ricosat pe trotuar, acrosand si accidentand un localnic de 60 de ani, care, se deplasa regulamentar in calitate de pieton. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.