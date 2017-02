Un politist a fost amenintat cu moartea in postul de politie

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata, in data de 15 februarie, a Alinei C. sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj. Potrivit anchetatorilor, in data de 2 septembrie 2016, Alina C, cu antecedente penale, s-a deplasat la Postul de Politie Berchisesti, pentru a cere lamuriri cu privire la incheierea unui proces verbal de contraventie, concubinului ei. Dupa ce agentul de politie A.S.F. i-a dat relatii , aceasta i-a adresat amenintari cu acte de violenta si cu moartea "provocandu-i o stare de temere, intrucat inculpata, anterior, a fost cercetata si trimisa in judecata pentru fapte savarsite cu violenta", spun procurorii. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Gura Humorului.