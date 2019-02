Un politist de frontiera s-a urcat baut la volan si a omorat un barbat de 62 de ani dupa ce a intrat pe contrasens GALERIE FOTO

Victima accidentului a murit in ambulanta care il transporta spre Spitalul Judetean Suceava.

Un barbat de 62 de ani a murit in urma unui accident rutier, la Zvoristea, accident provocat vineri dimineata de un politist de frontiera din judetul Botosani. Politistul de frontiera, pe nume Ionel Marian, de 23 ani din municipiul Dorohoi, a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina pe contrasesns, in timp ce conducea autoturismul marca Peugeot pe DN 29A pe directia Suceava catre Dorohoi. Pe contrasens vehiculul acestuia a intrat in coliziune frontala cu autoturismul marca VW Golf care circula din sens invers, fiind condus de catre Dumitrescu Ilie de 62 de ani din comuna Candesti, judetul Botosani. In urma impactului violent, masinilie au fost facute zob iar Dumitrescu Ilie a suferit grave leziuni, fiind preluat de o ambulanta pentru a fi transportat la Spitalul Judetean Suceava. Din nefericire, in drum catre spital, in ambulanta, la ora 08.30, victima a decedat. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat ca Ionel Marian avea o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur in aer expirat. Cercetarile sunt continuate de lucratori din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Suceava sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Ancheta va fi, cel mai probabil preluata de Parchetul Militar.