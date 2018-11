Un popa beat si un vitezoman inconstient au lasat trei copii fara mame, in 24 de ore. Cam cat respect au unii pentru VIATA

Doua tragedii in numai putin de 24 de ore, la Suceava, si dovezi in plus ca unii pretuiesc si respecta prea putin VIATA, viata celorlalti. Daca si un preot urca mort de beat la volan, da cu masina peste doua femei, o omoara pe una din ele si apoi se duce linistit acasa sa se culce, fara prea multe conflicte interioare sau mustrari, ca si cum nimic nu s-a intamplat, ce am mai putea comenta?! Un om care se presupune ca ar avea frica de Dumnezeu! A doua zi, un individ care goneste ca nebunul prin centrul Sucevei, intr-o zona cu treceri de pietoni, sbulbera o femeie si pe copilasul acesteia de un an si declara dupa aceea ca nu a pus frana, ca nu mai avea rost, era clar ca va intra in cele doua. Vorbim de o mamica si de un copil in carucior aici, ambele pe mijlocul trecerii de pietoni, nu de un caine sau nu stiu ce animalut aparut din senin in drum! Un alt sofer, pe contrasens, statea cuminte si dadea prioritate celor doua, asa cum se vede din imaginile surprinse de camele video, doar individul de 26 de ani nu a vazut pietonii din mijlocul zebrei si nici nu a franat. Sunt doua dovezi clare ca am ajuns atat de impietriti si de inconstienti, de dezumanizati incat nu mai pretuim nici macar VIATA, cel mai de pret lucru care ni s-a dat pe lumea asta. Zilnic presa mediatizeaza astfel de tragedii, pe banda rulanta as spune, cateodata in exces, incat ti-ai inchipui ca unii cu permis de conducere sau fara or sa invete ceva din ele. Nu se intampla asta insa, pentru ca ghiorlanii vor ramane ghiorlani pana la capat si nu au chef sa respecte reguli si oameni, si le vedem splendoarea in trafic in fiecare zi.Pentru ca smechereala si tupeul nu mai au limite, pentru ca bunul simt, inclusiv la volan, nu mai exista! Au masini puternice si alearga cu ele pe sosele ca si cum soselele alea ar fi goale. Ce conteaza VIATA unui pieton sau VIATA unui alt participant la trafic? NIMIC pentru ei,dupa cum se vede! Culmea, mare parte din indivizii astia au in buzunare un permis de conducere, obtinut cine stie cum! Ma intreb cand si cum anume au devenit indivizii astia neoameni, niste impietriti care ucid, nu gandesc, nu simt, care distrug familii, care lasa copii fara parinti. Ce s-a intamplat cu ei la un moment dat in viata asta? Trei copii au ramas fara mame in ultimele 24 de ore si altii, cu miile, pana acum, din cauza unor neoameni, si imi asum fiecare cuvant pe care il scriu aici si il scriu in cunostinta de cauza! Nu au ghiorlanii astia nici o scuza, nici o circumstanta atenuanta! Sa ne rugam pentru fetita care acum se zbate intre viata si moarte la spital, sa speram ca medicii o vor putea tine in viata si ca va fi bine! Speranta moare ultima, se spune, si cred ca asa este. Un copil care daca va trai nu isi va cunoaste mama, nu se va bucura de zambetul si de iubirea ei, din simplul motiv ca intr-o dupa amiaza de toamna, intr-o plimbare banala prin oras, cineva i-a luat-o de langa el. Un individ care avea chef sa goneasca prin oras cu masina si care nici macar nu a facut efortul de la pune piciorul pe frana! Nu e asa ca viata bate filmul de cele mai multe ori si ca realitatea in care si pe care o traim este de multe ori prea cruda?!