Un porc mistret a fost lovit mortal de o autoutilitara inmatriculata in Suceava. Accidentul a avut loc miercuri seara pe un drum national din judetul Botosani, la intrare in localitatea Smardan dinspre Dorohoi. Autoutilitara a fost avariata dupa ce a lovit in plin un porc mistret de aproximativ 200 kg, care a aparut pe carosabil.