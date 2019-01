Un proiectil neexplodat din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit de niste muncitori la Bucsoaia

Un proiectil neexpodat din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit de niste muncitori in zona albiei raului Moldova in satul Bucsoaia, orasul Frasin. In zona respectiva se fac lucrari pregatitoare in vederea montarii unei sonde de foraj gaz metan. In cursul zilei de joi, in timp ce lucra in zona, conducatorul unui buldozer a scos cu utilajul din pamant un proiectil neexplodat. Acesta a anuntat evenimentul la 112. La fata locului au ajuns pirotehnistii care au identificat un proiectil calibru 82 mm, provenit din al doilea razboi mondial, neexplodat. Proiectilul a fost ridicat si transportat in vederea depozitarii si distrugerii.