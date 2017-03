Un pusti de 15 ani, din Volovat, s-a chinuit sa fure un motoscuter care nu pornea, l-a impins pana acasa, si cand l-a pus in functiune vehiculul a luat foc

Adolescentul urmeaza sa fie prezentat la Serviciul de Medicina Legala Suceava pentru a fi expertizat psihiatric, iar in functie de rezultatul expertizei cauza va fi solutionata procedural.

Furt demn de comediile americane. Un adolescent de 15 ani a avut parte de o experienta cu totul aparte dupa ce s-a decis sa fure un motoscuter din fata unui bloc din Radauti. Vehiculul nu pornea, asa ca pustiul a trebuit sa il impinga pana acasa, mai bine de un kilometru. Odata ajuns acasa, baiatul a incercat din nou sa-l porneasca, numai ca dupa ce l-a alimentat cu benzina motoscuterul a luat foc. Politia municipiului Radauti fost sesizata, joi dimineata, de un tanar de 22 ani, localnic, despre faptul ca, in ziua precedenta, persoane necunoscute i-au furat motoscuterul, parcat in fata blocului, in muncipiul Radauti, pe strada Granelor. In urma masurilor intreprinse de politisti, autorul faptei a fost identificat ca fiind adolescentul de 15 ani din comuna Volovat. Oamenii legii l-au gasit destul de usor pe hot, el fiind vazut de localnici in timp ce impingea vehiculul spre casa, si au stabilit cum s-a produs furtul. Au gasit si motoscuterul, care are componente arse. Hotul ghinionist este acum cercetat in stare de libertate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. La inceputul lunii aprilie, acesta urmeaza sa fie prezentat la Serviciul de Medicina Legala Suceava pentru a fi expertizat psihiatric, iar in functie de rezultatul expertizei cauza va fi solutionata procedural.