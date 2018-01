Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde a primit ingrijiri medicale.

Un radautean a fost arestat dupa ce a batut un barbat si i-a furat masina. Joi, ora 20.30, patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, in timp ce efectua serviciul de control si supraveghere a traficului rutier pe raza comunei Fratautii Vechi, sat Maneuti, a oprit pentru control un microbuz. In urma verificarii documentelor prezentate de catre conducatorul auto, respectiv carte de identitate si permis de conducere, acesta a fost identificat in persoana unui barbat de 51 ani, domiciliat in municipiul Radauti. Aproape concomitent, la ora 20.41, politistii au fost sesizati cu privire la un furt de masina cu aceleasi caracteristici ca cea oprita. Avand in vedere aceste aspecte, a fost interogat conducatorul auto cu privire la modalitatea in care a intrat in posesia autovehiculului, acesta declarand ca proprietarul de drept al masinii este un barbat de 36 ani, din orasul Darabani, judetul Botosani, care ar fi avut o datorie la el din vara anului trecut. Pentru a-si recupera datoria barbatul de 51 de ani a venit in Maneuti, i-a aplicat mai multe lovituri proprietarului, apoi s-a urcat la volan si a plecat, cu intentia de a ajunge in municipiul Radauti, la domiciliu. Persoana vatamata, a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti, unde i s-au acordat ingrijiri medicale. In baza probatoriului administrat s-a dispus retinerea barbatului de 51 de ani pe o perioada de 24 ore si introducerea in arestul IPJ Suceava. Ulterior, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Radauti a dispus arestarea preventiva pentru o perioada de 30 zile a acestuia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie calificata".