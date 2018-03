Un radautean a fost gasit de politisti cu masina intr-un sant. Barbatul s-a urcat la volan beat si fara permis

Barbatul de 29 de ani avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un radautean a fost gasit de politisti cu masina intr-un sant. In noaptea de luni spre marti, o patrula din cadrul Politiei orasului Siret a identificat in afara partii carosabile, pe strada Dubovei din localitate, autoturismul marca Audi A4. La volanul autoturismului a fost identificat un barbat de 29 de ani, din municipiulul Radauti. Intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.