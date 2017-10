Un radautean cu tupeu a gonit in trafic si a intrat in depasiri periculoase pentru a scapa de politistii care il urmareau

S-a intamplat pe DN 17A, dupa ce in cadrul unei actiuni, miercuri seara, politistii au depistat in comuna Dornesti ca dinspre municipiul Radauti, se deplasa un autoturism Mercedes Benz care circula cu viteza de 73 de kilometri la ora.

De un tupeu maxim a dat dovada un sofer din Radauti, care pur si simplu si-a batut joc de politisti si de ceilalti participant la trafic. Barbatul a avut tupeul sa goneasca pe urme cu masina de politie iar pe timpul urmaririi, pentru a scapa de agenti, a facut depasiri periculoase si a gonit cu masina. S-a intamplat pe DN 17A, dupa ce in cadrul unei actiuni, miercuri seara, politistii au depistat in comuna Dornesti ca dinspre municipiul Radauti, se deplasa un autoturism Mercedes Benz care circula cu viteza de 73 de kilometri la ora. S-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire, conducatorul auto reducand viteza si semnalizand intentia de a opri, dar imediat a marit viteza de deplasare, neoprind la semnalul echipajului de politie rutiera si continuandu-si deplasarea catre comuna Balcauti. Agentii au pornit in autoturismului, avand semnalele luminoase si acustice in functiune, precum si aparatura radar din dotarea autospecialei, pana pe raza comunei Granicesti, unde nu s-a reusit identificarea in trafic a autoturismului Mercedes Benz. Soferul fugar a reusit sa scape de politisti si asta pentru ca a facut manevre periculoase. Pe tot parcursul urmaririi, conducatorul autoturismului Mercedes Benz a efectuat 10 depasiri neregulamentare, punand astfel in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic si a depasit limita de viteza, circuland pe DN 17 A in afara comunei Balcauti cu viteza de 142 de kilometri la ora pe un sector de drum cu limitare la viteza de 90 de kilometri la ora. Ulterior, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca autoturismul nu avea inspectie tehnica periodica si polita de asigurare obligatorie valabile. In urma verificarilor efectuate de catre politistii Compartimentului Rutier Radauti s-a reusit identificarea conducatorului auto in cauza, Isac Baiar, de 22 de ani, din comuna Granicesti care a fost invitat la sediul Politiei Municipiului Radauti si audiat, ocazie cu care acesta a recunoscut toate contraventiile constatate. Tanarul a fost sanctionat contraventional pentru comiterea a 15 contraventii din care zece pentru depasire neregulamentara, doua pentru viteza, una pentru neoprire, una pentru lipsa RCA si una pentru lipsa ITP. El s-a ales cu amenda in cumul total de 9.570 de lei. Totodata, s-a luat masura complementara de suspendare a permisului de conducere pentru 300 de zile.