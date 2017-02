Un radautean s-a spanzurat in podul blocului in care locuia

Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Socant. Un barbat in varsta de 56 de ani, din municipiul Radauti, s-a sinucis. Acesta s-a spanzurat duminica in podul blocului in care locuia, in municipiul Radauti. Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit de un vecin. Barbatul s-a spanzurat cu un cablu de o grinda de lemn din pod. La fata locului au ajuns politistii care au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.