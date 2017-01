Un ranit si o masina grav avariata dupa ce un sofer de 27 de ani a plonjat cu ea in gardul de beton al unei firme, la Frasin GALERIE FOTO

O tanara de 18 ani, pasagera in vehicul, a fost ranita. Masina a derapat intr-o depasire, din cauza zapezii inghetate de la marginea drumului.

Un tanar de 27 de ani, din Stulpicani, a ajuns marti seara cu masina in gardul de beton al unei societati comerciale din Frasin dupa ce a pierdut controlul volanului intr-o depasire. Masina i-a fost grav avarita iar o tanara, de 18 ani, pasagera pe scaunul din dreapta soferului, a fost ranita. Conducatorul auto, pe nume Sincariu Silviu, a vrut sa depaseasca masina unui tanar de aceeasi varsta, din Saru Dornei, care a incetinit in mers pe un drum judetean ingust, numai ca pe contrasesns a intrat cu rotile pe zapada inghetata de la marginea drumului. Masina a derapat, a iesit de pe carosabil iar apoi a plonjat in gardul de beton a unei foste societati comerciale din Frasin. Pasagera de 18 ani a primit ingrijiri medicale de urgenta de la un echipaj SMURD din Gura Gumorului si a fost transportata la spital insa nu in stare grava.Tanarul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.