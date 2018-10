Un scandalagiu a amenintat cu moartea doi jandarmi. Avea asupra sa un cutit de 22 cm

Un scandalagiu a amenintat cu moartea doi jandarmi. Acesta avea asupra sa un cutit de 22 cm. In cursul zilei de joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni a formulat propunere de arestare preventiva fata de individ pentru savarsirea a doua infractiuni de ultraj, cauza fiind inaintata Judecatoriei Falticeni pentru a se pronunta asupra acesteia.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca in seara zilei de 19 octombrie, in jurul orei 18:30, scandalagiul a avut un conflict cu o persoana de sex masculin, care a sesizat prin SNUAU 112 organele de politie, acestea deplasandu-se la fata locului impreuna cu un echipaj de jandarmi.

In prezenta unui numar de aproximativ 60 de persoane, barbatul a tulburat ordinea si linistea publica, proferand amenintari cu moartea si cu acte de violenta fata de persoana respectiva, cat si fata de cei doi membri ai echipajului de jandarmi, faptele fiind comise având asupra sa un cutit cu lungimea de 22 cm.