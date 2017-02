Un sofer a abandonat masina plina de tigari de contrabanda dupa ce politistii de frontiera au plecat in urmarirea lui, la Falcau

Tigarile in valoare de peste 60.000 lei au fost confiscate si autoturismul indisponibilizat la sediul S.P.F. Brodina.

Un sofer a abandonat masina plina de tigari de contrabanda. Joi, la nivelul S.P.F. Brodina s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 17.30, oamenii legii au depistat in trafic, pe raza localitatii Falcau, un autoturism marca Audi A4, inmatriculat in Marea Britanie, despre care aveau suspiciuni ca transporta tigari. La observarea autospecialei politiei de frontiera, soferul a virat brusc pe o strada laturalnica, a intrat in parcarea unui magazin din localitate, unde a abandonat autoturismul. Din primele verificari s-a constatat faptul ca masina era plina cu tigari, fapt pentru care a fost dusa la sediul S.P.F. Brodina, unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de 5.490 pachete tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 60.390 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, autoturismul in valoare de 9.000 lei a fost indisponibilizat la sediul S.P.F. Brodina, iar in continuare se efectueaza cercetari in vederea identificarii persoanelor implicate in activitatea infractionala.