Un sofer a accidentat un batran langa trecerea de pietoni. Marti, in jurul orelor 17.30, in timp ce conducea autoturismul pe DC "Ulita Bisericii", din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, un localnic de 25 de ani a patruns pe DN 2E, fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a acrosat si accidentat usor un barbat de 82 de ani din aceeasi localitate, angajat neregulamentar in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure, desi la o distanta de circa 15 metri se afla marcajul pietonal. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, acestuia si victimei li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, vinovati de producerea evenimentului rutier sunt, atat conducatorul auto care nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de schimbare a directiei de mers, cat si pietonul, care s-a angajat neregulamentar in traversarea strazii, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.