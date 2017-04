Un sofer a accidentat un biciclist dupa care a fugit de la fata locului, la Moara

Individul a fost retinut de oamenii legii pentru 24 de ore.

Un sofer a accidentat un biciclist dupa care a fugit de la fata locului. Vineri, in jurul orei 19.30, un barbat de 42 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoutilitara, pe strada Universitatii, din comuna Moara, a acrosat cu partea laterala dreapta un barbat de 37 ani, din municipiul Suceava, care se deplasa cu bicicleta in aceeasi directie, suferind leziuni usoare. Conducatorul auto a parasit locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Ulterior, barbatul a fost identificat de politisti. Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, ulterior, fiindu-i prelevate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Fata de suspect s-a dispus retinerea pentru o perioada de 24 ore in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia".