Un sofer a acrosat cu masina un biciclist dupa care a parasit locul accidentului, la Radauti

Un sofer a acrosat cu masina un biciclist dupa care a parasit locul accidentului. Luni, ora 08.00, in timp ce conducea bicicleta pe strada Bogdan Voda din municipiul Radauti, ajungand in intersectia cu strada Iancu Flondor, un localnic de 64 de ani a fost acrosat de un autoturism care circula dinspre strada Simion Barnutiu si nu i-a acordat prioritate. Din cauza impactului, biciclistul a cazut pe carosabil, s-a ridicat si a stat de vorba cu soferul, dupa care conducatorul auto si-a continuat deplasarea.Victima s-a deplasat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma activitatilor intreprinse de politisti, in jurul orei 09.30, a fost identificat autoturismul implicat in accident si conducatorul auto, un barbat de 38 de ani din localitate, care a recunoscut faptul ca a fost implicat intr-un eveniment rutier cu un biciclist care i-a aparut brusc in fata. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.