Un sofer a acrosat un pieton cu masina dupa care a parasit locul accidentului, in municipiul Suceava

Un sofer a acrosat un pieton cu masina dupa care a parasit locul accidentului. Marti, ora 11.00, Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca un localnic de 42 de ani a fost acrosat de un autoturism, iar conducatorul auto a parasit locul faptei. Soferul a fost identificat ulterior de politisti, la domiciliul sau din comuna Scheia. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul in parcarea amenajata din zona Pietei Centrale a municipiului Suceava, conducatorul auto de 64 de ani din comuna Scheia l-a acrosat cu roata pe barbatul de 42 de ani ce se afla in parcare calitate de pieton, dupa care, a oprit si a discutat cu acesta, dar a plecat fara incuviintarea politiei, desi victima si un alt martor i-au cerut expres sa ramana la fata locului. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei, ce va fi solutionat procedural.