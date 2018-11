Un sofer a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu tirul FOTO

Un sofer a ajuns la spital dupa ce s-a rasturnat cu tirul. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 12.30, pe raza localitatii, Piatra Fantanele, judetul Bistrita-Nasaud. Soferul unui tir a pierdut controlul asupra directiei de mers, la iesire dintr-o curba periculoasa, si s-a raturnat pe lateral pe partea carosabila. Incarcatura din tir s-a rasturnat pe marginea drumului. In urma accidentului soferul a fost ranit. La fata locului a intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Poiana Stampei, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si ambulanta SMURD. Acesta a fost transportat la CPU Vatra Dornei. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.