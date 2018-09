Un sofer a facut accident dupa ce a observat in drum un portofel si un mobil.El a franat brusc

Un sofer din Vatra Dornei a intrat in belea si s-a ales cu dosar penal dupa ce gasit un portofel plin cu bani si un telefon pe strada. Acesta a franat brusc si a provocat un accident pentru a lua bunurile respective. Vineri, in urma continuarii cercetarilor, privind sesizarea unui barbat de 31 de ani din municipiului Vatra Dornei, care a reclamat faptul ca in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Calea Transilvaniei din localitate si-a pierdut portmoneul si telefonul mobil, acestea fiind gasite de un alt participant la trafic, politistii au reusit identificarea conducatorului auto ca fiind un barbat de 30 de ani din localitate. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in data de 08 septembrie, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Transilvaniei din municipiul Vatra Dornei, barbatul de 30 de ani, a observat pe partea carosabila un telefon mobil si un portmoneu cu bani, a franat brusc, moment in care, a fost lovit de un alt autovehicul care circula in spatele sau. Dupa accident, conducatorul auto a ridicat bunurile de pe partea carosabila si a plecat de la fata locului, fara a se prezenta la politie. In portofel se aflau 100 de euro si 750 de lei. Barbatul de 30 de ani a fost sanctionat contraventional de politisti pentru faptul ca, nu s-a prezentat la politie in termen de 24 de ore de la data la care a fost implicat intr-un accident soldat cu pagube materiale, iar ca masura complementara i s-a retinut permisul de conducere.Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca autoturismul condus de autor are numar de inmatriculare fals, vehiculul fiind inmatriculat in strainatate. Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "insusirea bunului gasit" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare", ce va fi solutionat procedural.