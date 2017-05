Un sofer a fost grav ranit dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp din beton, la Boroaia

Barbatul de 30 de ani, din municipiul Falticeni, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa.

Un sofer a fost grav ranit dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp din beton. In noaptea de joi spre vineri, ora 00.45, in timp ce conducea autoturismul inmatriculat in strainatate pe DN 15C, in localitatea Boroaia, un barbat de 30 de ani, din municipiul Falticeni, nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp din beton destinat iluminatului public. Din accident, a rezultat ranirea grava a conducatorului auto si ranirea usoara a unei tinere de 25 de ani din comuna Malini, pasagera in autoturism. Din cauza leziunilor suferite, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, insa, la spital i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.