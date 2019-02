Un sofer a fost prins beat in trafic de politisti, la Vatra Dornei

Un sofer a fost prins beat in trafic de politisti. In noaptea de joi spre vineri, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe strada Dornelor din localitate, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un localnic de 45 de ani. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Conducatorul auto s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".