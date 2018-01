Un alt sofer a fost prins circuland in localitate cu viteza de 106 km/h.

Un sofer a fost prins circuland in localitate cu viteza de 124 de kilometri la ora. Politistii Serviciului Rutier -IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, in perioada 30 decembrie- de ianuarie, au actionat pe drumurile nationale, europene si judetene pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Au fost organizate actiuni pe diverse segmente de drum pentru depistarea soferilor care depasesc regimul legal de viteza. In total, in cadrul actiunii, au fost aplicate 243 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 114.262 lei si au fost constatate trei infractiuni. Au fost retinute 16 permise de conducere, dintre care 11 pentru depasirea regimului legal de viteza si cinci pentru alte abateri. In cadrul actiunilor, au fost retrase si trei certificate de inmatriculare pentru lipsa Inspectiei Tehnice Periodice, lipsa R.C.A sau aplicarea de folii neomologate. In data de 30 decembrie, un tanar de 27 de ani din comuna Frumosu, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Ilisesti, cu viteza de 124 km/h. In data de 31 decembrie, un barbat de 34 de ani din judetul Ilfov, a fost depistat de polițisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in localitatea Darmanesti cu viteza de 106 km/h."Astfel de actiuni cu efective sporite vor fi organizate si in continuare pentru cresterea gradului de siguranta rutiera pe soselele judetului", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.