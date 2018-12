Din cantitatea de tigari, 1.440 bucati au fost gasite pe picioarele conducatorului auto, fiind lipite cu banda scotch.

Un sofer a fost prins cu tigari de contrabanda in urma unui control in trafic. Vineri, in jurul orei 21.00, in timp ce actiona in comun cu reprezentanti A.N.A.F., in zona Vamii Siret, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, a oprit pentru control pe strada Alexandru cel Bun din localitate, autoturismul condus de un barbat de 48 de ani, din comuna Marginea.

In urma verificarilor, politistii au identificat 1.840 bucati tigarete de provenienta extra-comunitara (duty free), bunuri despre care, barbatul a declarat ca le-a achizitionat de la persoane necunoscute din parcarea aflata in apropierea vamii. Din cantitatea de tigari, 1.440 bucati au fost gasite pe picioarele conducatorului auto, fiind lipite cu banda scotch.

Tigarile in valoare de 1.100 lei au fost confiscate, iar autoturismul a fost lasat in custodia conducatorului auto pana la definitivarea cercetarilor.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "contrabanda".