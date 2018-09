Un sofer a fost prins la volan cu o alcoolemie de 2,05 grame la mie. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore.

Un sofer a fost prins la volan cu o alcoolemie de 2,05 grame la mie. Incidentul a avut loc vineri noapte pe raza localitatii Dolhasca. Barbatul de 37 de ani, din orasul Dolhasca, fusese prins de politisti cu o zi inainte, conducand tot beat. Atunci acesta a fost depistat de politisti la volan cu o alcoolemie de 1,15 mg/l. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind savarsirea infractiunilor de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanse" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". In cursul zilei de miercuri acesta a fost retinut pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Joi, barbatul urmeaza sa fie prezentat Judecatoriei Falticeni, cu propunere de arestare preventiva.