Un sofer a fost ranit dupa ce a patruns cu masina pe contrasens, la Milisauti

Accident rutier cu o victima pe DN 2H, din orasul Milisauti, joi la amiaza. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, un barbat de 66 de ani, din municipiul Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns cu masina pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 59 de ani din comuna Granicesti.

Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto de 66 de ani. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intomit in cauza dosar penal.