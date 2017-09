Un sofer a intrat cu cisterna de lapte intr-o casa, dupa care a fugit de la fata locului. Individul este cautat de politisti

Un sofer a intrat cu cisterna de lapte intr-o casa, apoi a fugit. Accidentul a avut loc miercuri dimineata, in jurul orei 05.00, pe raza localitatii iesene Vanatori. Cisterna este inmatriculata in Suceava. Soferul acesteia a pierdut controlul volanului, a iesit de pe carosabil si a intrat in coliziune cu o casa. In urma impactului foarte puternic locuinta a fost distrusa partial, ramanand doar o camera din cele trei. Imediat dupa accident soferul a fugit de la fata locului, acesta fiind cautat de politisti.