Un sofer a intrat cu masina in poarta unei locuinte, la Vicovu de Sus

Un sofer a intrat cu masina in poarta unei locuinte. Duminica, in jurul orei 12.00, un tanar de 27 de ani, din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul pe strada Drumul Nou, pe raza orasului Vicovu de Sus, din directia orasului Vicovu de Sus catre comuna Vicovu de Jos, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui autoturism, moment in care a pierdut controlul asupra directiei de mers, parasind partea carosabila si intrand in coliziune cu poarta de acces in curtea unei locuinte, situata pe partea dreapta a sensului sau de mers.La fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta care a acordat primul ajutor victimei, acesta refuzand transportarea la Spitalul Municipal Radauti pentru investigatii, fiind diagnosticat cu traumatism cranian minor, plaga escoriata temporal stanga.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul testarii fiind negativ si i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.