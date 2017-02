Un sofer a intrat cu masina intr-o caruta nesemnalizata, la Capu Codrului

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.Soferul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un sofer a intrat cu masina intr-o caruta nesemnalizata. Joi, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in afara localitatii Capu Codrului, un barbat de 38 de ani, din comuna Paltinoasa, a intrat in coliziune fata-spate cu atelajul hipo nesemnalizat corespunzator, condus in aceeasi directie de mers, de un barbat de 37 de ani, din comuna Baia, care, nu era echipat corespunzator cu vesta reflectorizanta si nu avea o sursa de lumina. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului atelajului hipo si a unui barbat de 34 de ani, din comuna Manastirea Humorului, pasager in autoturism. Cele doua victime au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Conducatorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, dupa care, la spital, acestuia si carutasului li s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.