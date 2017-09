Un sofer a intrat cu masina intr-o caruta si a fugit, la Dumbraveni

Soferul a fost identificat de politisti fiind vorba de un barbat de 33 de ani din Republica Moldova.

Un sofer a intrat cu masina intr-o caruta si a fugit. Accidentul a avut loc, joi dimineata, pe DN 29, in afara localitatii Dumbraveni. Un sofer in timp ce conducea autoturismul cu platforma, intr-o curba, a intrat in coliziune laterala cu un atelaj hipo echipat partial pentru timp de noapte care circula din acelasi sens, dupa care, a parasit locul accidentului. Ulterior, soferul a fost identificat de politisti, fiind vorba de un barbat de 33 de ani din Republica Moldova. Din accident, a rezultat ranirea carutasului, un barbat de 33 de ani din judetul Botosani. Cei doi conducatori de vehicule au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, soferului i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.