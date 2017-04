Un sofer a intrat cu masina intr-un cap de pod, la Poiana Stampei

Barbatul a pierdut controlul asupra directiei de mers pe fondul vitezei neadaptate si a oboselii.

Un sofer a intrat cu masina intr-un cap de pod. Vineri, in jurul orei 16.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Poiana Stampei, pe fondul vitezei neadaptate si a oboselii, un barbat de 72 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si s-a izbit intr-un cap de pod. In urma evenimentului rutier barbatul nu a fost grav ranit, refuzand transportul la spital. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.