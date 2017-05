Un sofer a intrat intr-un stalp de lemn dupa care s-a oprit cu masina pe un camp, la Todiresti

Din cauza leziunilor suferite, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer a intrat intr-un stalp de lemn dupa care s-a oprit cu masina pe un camp. Marti, in jurul orei 14.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178A, in interiorul comunei Todiresti, un barbat de 58 de ani din municipiul Suceava, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de lemn din cadrul reţelei locale de internet pe care l-a avariat, dupa care, s-a oprit pe un teren viran. In urma accidentului soferul a fost ranit. Din cauza leziunilor suferite, conducatorul auto nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.