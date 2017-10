Un sofer a lovit cu masina o adolescenta pe trecerea de pietoni

Soferul s-a ales cu dosar penal.

Un sofer a lovit cu masina cu adolescenta pe trecerea de pietoni. Miercuri, ora 14.40, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Campulung Moldovenesc, un localnic de 34 de ani, a surprins si accidentat o adolescenta de 15 ani din comuna Breaza, angajata in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea de pietoni marcata si semnalizata corespunzator. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii a intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.