Un sofer a lovit cu masina o femeie pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului, la Vatra Dornei

Barbatul de 38 de ani a fost identificat de politisti.

Un sofer a lovit cu masina o femeie pe trecerea de pietoni si a parasit locul accidentului. Miercuri, ora 15.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Transilvaniei din municipiul Vatra Dornei, pe fondul neatentiei, un barbat de 38 de ani, din comuna Poiana Stampei, a acrosat si accidentat o localnica de 36 de ani, angajata in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea de pietoni marcata si semnalizata corespunzator. Dupa producerea accidentului soferul a plecat de la fata locului, fiind identificat ulterior de politisti. Victima s-a prezentat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara sa ramana internata. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviințarea politiei", ce va fi solutionat procedural.