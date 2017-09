Un sofer a lovit o masina si a parasit locul accidentului. O femeie a fost ranita

Barbatul vinovat de producerea accidentului a fost identificat de politisti. Acesta s-a ales cu dosar penal.

Un sofer a lovit o masina si a parasit locul accidentului. Joi, in jurul orei 21.00, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209G, in localitatea Straja, un localnic de 21 de ani, a franat pentru a vira la stanga, moment in care, a fost tamponat in partea din spate de autoturismul condus in aceeasi directie. Imediat dupa coliziune soferul vinovat a parasit locul accidentului. Acesta a fost ulterior identificat de polititi, fiind vorba de un barbat de 36 de ani, din aceeasi localitate. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 42 de ani din comuna Straja, pasagera in autoturismul condus de tanarul de 21 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.