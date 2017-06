Un sofer a parasit locul accidentului dupa ce a ranit un tanar, la Vama

Barbatul de 67 de ani s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia.

Dupa ce a intrat intr-o masina care circula regulamentar, un sofer a parasit locul accidentului. Marti, in jurul orei 19.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Vadului din comuna Vama, ajungand in intersectia cu strada Victoriei, un localnic de 67 de ani nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un tanar de 18 ani, din judetul Bacau, intrand in coliziune cu acesta, dupa care, a parasit locul accidentului. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 18 ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, barbatul de 67 de ani fiind cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia", ce va fi solutionat procedural.