Un sofer a provocat o coliziune in lant la Vornicenii Mari. Doua persoane au fost ranite

Barbatul nu a respectat semnificatia indicatorului rutier "Stop".

Un sofer a provocat o coliziune in lant la Vornicenii Mari. Joi, in jurul orei 12.30, un barbat de 56 ani, din comuna Dragoiesti, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat, pe DC 25, in afara localitatii Vornicenii Mari, comuna Moara, la efectuarea virajului stanga pentru a patrunde pe DJ 209C, nu a respectat semnificatia indicatorului rutier "Stop", nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul marca Opel Astra, condus de un barbat de 40 ani, din comuna Berchisesti, ce se deplasa pe DJ 209C. In urma impactului, autoturismul Opel a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu autoturismul marca Toyota Yaris, condus de un barbat de 62 ani, din municipiul Suceava. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a soferului de 40 de ani precum si a unei femei de 37 ani, din comuna Berchisesti, pasagera in autoturismul Opel. Soferii au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.